أمانة منطقة جازان تنفّذ 2318 جولة رقابية صحية بأبوعريش

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نفّذت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة أبوعريش خلال شهر أبريل الماضي 2318 جولةً رقابيةً صحيةً على المراكز التجارية، والمنشآت الغذائية، والمحال الصحية، والأسواق، والمطاعم بالمحافظة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على جميع المحال التجارية، والغذائية، والتزامهم بالاشتراطات الصحية.

وأوضحت الأمانة أن الجولات أسفر عنها مصادرة 1250 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وإغلاق 14 محلًا تجاريًا لمخالفتها الاشتراطات البلدية، وتحرير 890 مخالفة لعددٍ من المحال التجارية، والأسواق لمخالفتها الاشتراطات البلدية، وأنظمة صحة البيئة، مبينةً أن عدد الطلبات المعتمدة لتراخيص المحال 68 طلبًا.

وأكّدت الأمانة أن البلديات مستمرة في تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية؛ لتعزيز السلامة الغذائية، داعية الجميع عند وجود ملاحظات أو شكاوى تتعلق بالخدمات البلدية التواصل عبر الرقم الموحد 940.