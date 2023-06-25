أمانة منطقة جازان تنفّذ 36 جولة رقابية تفتيشية بمركز الشقيق

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نفّذت أمانة منطقة جازان، 36 جولة رقابية تفتيشية على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية ومحال الصحة العامة والأسواق والمطاعم بمركز الشقيق، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية داخل المنشآت، والشهادات الصحية للعمالة، وتطبيق اشتراطات تخزين وتداول الأغذية وتعزيز سلامة الغذاء.

وأوضح رئيس بلدية مركز الشقيق المهندس ناصر عطيف، أنه جرى خلال الجولات تفتيش 33 محلاً، وإصدار 30 غرامة مالية على عدد من المحال التجارية، وإنذار 5 محال لمخالفتها الاشتراطات اللازمة.

وأكد أنه تم تكثيف الجولات الرقابية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك والإجازة الصيفية على الأسواق والمنشآت التجارية لتعزيز السلامة الغذائية، ومتابعة امتثال الأنشطة بالاشتراطات الصحية ورصد المخالفات الصحية وتطبيق اللوائح البلدية بحق المخالفين، وعدم التهاون معهم، حاثًا الجميع بالمسارعة بالإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة على الرقم 940.