أمانة منطقة جازان تهيئ الواجهات البحرية والمتنزهات لاستقبال الزوار بإجازة عيد الأضحى

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هيأت أمانة منطقة جازان وبلدياتها المرتبطة بها الحدائق العامة، والواجهات البحرية، والمتنزهات، بمدينة جيزان ومحافظات ومراكز المنطقة لاستقبال المتنزهين والزوار خلال إجازة عيد الأضحى.

وأوضحت أنها جهزت 16 وجهة بحرية و 282 حديقة عامة و 186 ملعبًا رياضيًّا، و 106 مماشي ومتنفسات في مدينة جيزان وعموم المحافظات، لتكون المتنفس الرئيس لأهالي وزوار المنطقة، بالإضافة إلى العديد من المواقع السياحية بمدينة جيزان والمحافظات والمراكز.

وأكّدت الأمانة والبلديات المرتبطة بها الحرص على رفع مستوى الخدمات البلدية التي تقدمها لخدمة الأهالي والزوار والمقيمين، وتنفيذ الأعمال اليومية ‏لمعالجة التشوه البصري لتحسين المشهد الحضري، من خلال نظافة الساحات والميادين وصيانة الطرق والشوارع وإنارتها، وتنفيذ أعمال صيانة المرافق والألعاب وضمان توفر متطلبات السلامة كافة، مشيرًة إلى استمرارية تكثيف أعمال النظافة العامة في الشوارع والميادين والأحياء خلال الإجازة ، بهدف المحافظة على رفع مستوى النظافة العامة، داعية الجميع إلى التعاون معها في الرقابة المجتمعية من خلال الإبلاغ عن أي مخالفة بلدية عبر رقم البلاغات الموحد ” 940 “.