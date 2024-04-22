أمانة منطقة جازان تُعالج 3643 بلاغًا خلال الـ20 يومًا الماضية

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عالجت أمانة منطقة جازان خلال الـ20 يومًا الماضية من شهر أبريل الحالي، 3643 بلاغًا تتعلق بالتشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة.

وأوضحت الأمانة أن هذه البلاغات التي تمت معالجتها شملت 955 بلاغًا عن الإنارات واللوحات الإرشادية، و 459 بلاغًا عن الحدائق والمرافق العامة، و 818 بلاغًا عن الطرق والأرصفة، و 302 من البلاغات عن المباني والتعديات، إضافة إلى 1109 بلاغات حول النظافة .

وأكدت أمانة جازان استمرار أعمال المعالجة لإزالة التشوهات البصرية ومعالجة أسبابها، حيث تعمل الفرق الميدانية على مدار اليوم لمعالجة البلاغات بشكل فوري، داعيةً الجميع للإبلاغ عن ما يجدونه من ملاحظات من خلال التواصل مع ‏مركز البلاغات (940).