أمانة منطقة جازان تُعالج 5551 بلاغًا خلال الـ19 يومًا الماضية

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عالجت أمانة منطقة جازان خلال الـ20 يومًا الماضية، 5551 بلاغًا تتعلق بالتشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة.

وأوضحت الأمانة أن هذه البلاغات التي تمت معالجتها شملت 679 بلاغًا عن الإنارات واللوحات الإرشادية، و303 بلاغات عن الحدائق والمرافق العامة، و1325 بلاغًا عن الطرق والأرصفة، و488 من البلاغات عن المباني والتعديات، إضافة إلى 2756 بلاغاً حول النظافة.

وأكدت أمانة جازان استمرار أعمال المعالجة لإزالة التشوهات البصرية ومعالجة أسبابها، حيث تعمل الفرق الميدانية على مدار اليوم لمعالجة البلاغات بشكل فوري، داعيةً الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال التواصل مع ‏مركز البلاغات (940).