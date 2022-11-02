أمانة منطقة جازان تُنفِّذُ 831 جولةً تفتيشيةً بمحافظة صامطة

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نفّذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة صامطة خلال شهر أكتوبر الماضي، 831 جولة رقابية على المراكز التجارية و المنشآت الغذائية والمراكز والمطاعم، للتأكّد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على جميع المحال التجارية والغذائية و التزامهم بالاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس بلدية صامطة المهندس أحمد الحكمي أنه جرى خلال الجولات مصادرة” 165″ كيلو جراماً من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق “6 “محال تجارية لمخالفتها الاشتراطات البلدية، و تحرير “154” مخالفة لعدد من المحال التجارية لمخالفتها الاشتراطات البلدية وأنظمة صحة البيئة.

وبيّن المهندس الحكمي أن البلدية نفّذت خلال الفترة “218”جولة على عربات الباعة الجائلين بهدف القضاء على هذه الظواهر السلبية و التأكد من سلامة المواد الغذائية والتأكيد على تطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة، مشيراً إلى أن عدد طلبات الترخيص للمحال التجارية بلغ ” 730 ” طلب ترخيص ، فيما بلغ عدد طلبات التراخيص المعتمدة للمحال التجارية ” 210″ طلبات ترخيص.