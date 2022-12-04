أمانة منطقة جازان تُنفِّذُ 959 جولةً تفتيشيةً بمحافظة صامطة

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نفّذت أمانة منطقة جازان ممثلةً ببلدية محافظة صامطة خلال شهر نوفمبر الماضي 959 جولة رقابية على المراكز التجارية و المنشآت الغذائية والمراكز والمطاعم؛ للتأكّد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على جميع المحال التجارية والغذائية والتزامهم بالاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس بلدية صامطة المهندس أحمد الحكمي، أنه جرى خلال الجولات مصادرة 264 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق أربع محال تجارية لمخالفتها الاشتراطات البلدية، وتحرير 93 مخالفةً لعددٍ من المحال التجارية لمخالفتها الاشتراطات البلدية وأنظمة صحة البيئة.

وبيّن المهندس الحكمي أن البلدية نفّذت خلال الفترة 164 جولةً على عربات الباعة الجائلين بهدف القضاء على هذه الظواهر السلبية والتأكد من سلامة المواد الغذائية، والتأكيد على تطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة، مشيراً إلى أن عدد طلبات الترخيص للمحال التجارية بلغ 211 طلب ترخيص، فيما بلغ عدد طلبات التراخيص المعتمدة للمحال التجارية 81 طلب ترخيص.

وأكّد أن الفرق الرقابية بالبلدية مستمرة في تنفيذ جولاتها الرقابية في الأسواق والمراكز التجارية والمطاعم؛ لتعزيز دورها الحيوي في الرقابة على النشاطات ذات العلاقة بالصحة العامة, داعيًا الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملحوظات أو شكاوى بالتواصل مع مركز البلاغات 940 أو قنوات البلدية الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.