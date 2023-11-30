أمانة منطقة حائل تطرح عدداً من الفرص الاستثمارية المتنوعة في مدينة حائل

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طرحت أمانة منطقة حائل, عدداً من الفرص الاستثمارية المتنوعة في مدينة حائل، وذلك ضمن خطتها لتطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات، وتنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال وتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق.

وأوضح مساعد أمين المنطقة لقطاع الإعلام المهندس سعود بن فهد آل علي أن هذه الفرص الاستثمارية المطروحة التي انتهت وكالة تنمية الاستثمارات من دراستها تمثلت في إنشاء وتشغيل وصيانة سوق تجارية بمساحة 10000 متر مربع بمدة تصل 25 سنة، وإنشاء وتشغيل وصيانة مطعمين في حديقة عقدة وطريق الملك سعود الفرعي بمساحة 433 متراً مربعاً و866 متراً مربعاً ، وكذلك إنشاء كشك في حديقة الورود بمساحة 18 متراً مربعاً ، إضافة إلى فرصة تشغيل وصيانة 13 صرافاً آلياً في عدة مواقع بمدينة حائل ، داعياً الراغبين في الاستثمارات الدخول على منصة (فرص).

وبين أنه يمكن للمستثمرين التواصل مع وكالة تنمية الاستثمارات بالأمانة والاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبرها وعبر بوابة الاستثمار بالمدن السعودية “فرص” واستعراض حزمة من الفرص الاستثمارية التي يتم طرحها من قبل الأمانة وتوسيع قاعدة المتنافسين عليها من خلال استقطاب استثمارات نوعية للإسهام في رفع جودة الحياة في المدن ، مشيراً إلى أن حائل تعد مميزة بفرصها الاستثمارية الواعدة ، لوفرة الموارد الطبيعية، وموقعها الجغرافي الذي يحمل مكانة إستراتيجية تجاريًا وفي إطار رؤية المملكة 2030.