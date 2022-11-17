أمانة منطقة حائل تطرح 26 فرصة استثمارية متميزة

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طرحت أمانة منطقة حائل مؤخراً 26 فرصة استثمارية متنوعة في مواقع متعددة مميزة دائمة ومؤقتة، وذلك امتداداً لجهودها في ترجمة أهداف رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على تطوير منظومة الاستثمارات، وتنمية الإيرادات لطرح المشاريع والمبادرات الاستثمارية.

وأوضح المشرف العام على الإعلام والتواصل المؤسسي بالأمانة المهندس سعود بن فهد آل علي، أن الفرص التي طرحتها الأمانة على بوابة الاستثمار البلدي “فرص” متنوعة وعديدة وتشمل: فرصتين ترفيهية سياحية و4 فرص صناعية و12 فرصة تجارية منوعة وفرصتين صحيتين، بالإضافة لفرصة واحدة للنقل والمواصلات وفرصة واحدة رياضية وفرصتين اجتماعية وفرصتين دعائية، داعياً الراغبين للاطلاع على تفاصيل الفرص ومعلوماتها التفصيلية الدخول عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص” والتقديم على الفرص المطروحة أو إرسال مقترحات لطرح فرص استثمارية جديدة.