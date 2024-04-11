أمانة منطقة حائل تطلق فعاليات عيد الفطر المبارك

المناطق_واس

انطلقت مساء اليوم الفعاليات والاحتفالات المتنوعة التي تنظمها أمانة منطقة حائل، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وسط حضور كثيف من أهالي المنطقة والزوار للاستمتاع بالفعاليات المقامة، وذلك في حديقة السلام، وممشى الفجر.

وشملت الفعاليات الأنشطة الثقافية والترفيهية والعروض المسرحية، والعرضة السعودية، وفلكلورات شعبية ، وعروض الضوء على الجبال، ومنطقة الأطفال، إضافة إلى المأكولات الشعبية، والضيافة السعودية.

وحرصت معظم العوائل والأفراد على الحضور إلى تلك المواقع للاحتفاء بأجواء العيد، من خلال الجلسات والمرافق التي هيأتها الأمانة لاستقبالهم.

وشارك الأطفال عوائلهم فرحة العيد بالاستمتاع بالألعاب التي تنمي مهاراتهم، وتدخل السرور والفرح عليهم بهذه المناسبة السعيدة.

وأعرب الزوار عن سعادتهم بالاحتفال بعيد الفطر المبارك في هذه المواقع، مؤكدين أن العيد يسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية وتعزيز العلاقات المجتمعية.