أمانة منطقة حائل تطلق هوية “أجاد”

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أطلق أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي بمقر الأمانة أمس، مبادرة هوية الاستثمار “أجاد”، التي تعنى بالتعريف في الاستثمارات الجديدة تعزيزًا للجاذبية الاستثمارية في منطقة حائل واستدامتها.

وبين مساعد الأمين للإعلام والتواصل المؤسسي بالأمانة سعود آل علي، أن هوية “أجاد” تهدف إلى تطوير منظومة تنمية الاستثمارات البلدية، وتأكيد ميثاق الثقة والأمان والجودة والكفاءة والديمومية والقوة الاستثمارية في منطقة حائل ، وذلك ضمن أهداف وركائز محددة “استثمار جديد آمن دائم”.

وأكد أهمية القطاع الخاص كونه شريكًا إستراتيجيًا في تنمية المدن اقتصاديًا خلال المرحلة المقبلة، ورفع معدل جودة الحياة بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة وفق رؤية المملكة 2030 لتكون مدن المملكة في مصاف أفضل المدن في العالم.