أمانة منطقة حائل تطلق ٢٧٤ شاشة تفاعلية بمدينة حائل

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أطلقت أمانة منطقة حائل مشروع الشاشات التفاعلية ضمن إستراتيجيتها في تحويل المنطقه إلى مدينة ذكية، تماشيًا مع مستهدفات القطاع البلدي في ضوء رؤية المملكة 2030، حيث تتيح الشاشات البالغ عددها ٢٧٤شاشة بتصميمها الفني المعاصر، إمكانية معرفة لمنتجاتها وخدماتها بطريقة بارزة وجذابة.

وأوضح مساعد الأمين للإعلام والتواصل المؤسسي المتحدث الرسمي للأمانة المهندس سعود بن فهد آل علي، أن مساحة المشروع تبلغ ٢،٥٢٤م٢ ، تـختلف وفـقًا لحجـم ومـوقـع كـل شـاشـة، حيث تم توزيعها بـشكل إسـتراتـيجي فـي أمـاكن حيويـة ومزدحمة لضمان تـغطية والوصول لأكبر عـدد، منوهاً بأن هذا التـصميم للـمشاريـع يأتي لـتلبية احـتياجـات المواطن والمقيم ضمن برنامج جودة الحياة في تـوسـيع شـبكة الـمشاريع وتحـديـثها بـاسـتخدام أحدث الـتقنيات التي يمكن التحكّم بنظامها من خلال شبكة متخصصة باستخدام الأجهزة المحمولة والمزودة بشاشة تعمل باللمس لتسهم في تحميل المحتوى وتنظيمه وإعادة عرضه بكل سهولة.

وأكد آل علي استمرار الأمانة فـي توسـيع شـبكة الـمشاريع وتحديـثها بـاسـتخدام أحـدث الـتقنيات والابـتكارات لتحقيق رفـاهـية مـجتمعية وبـيئة مسـتدامـة وجـاذبـية سـياحـية بـاسـتثمارات عالمية في منطقة حائل، مشيراً إلى أن هـذه الـمشاريـع توفر منصة فريدة للشـركـات والـمؤسـسات من خلال عرض مـختلف أنـواع الـمعلومـات مـن دعـايـة أو إعـلانـات لـلفعالـيات الـقادمـة والأخـبار، وتعزز حـيوية الاسـتثمار بـالتواصل والـتفاعل مع الجـمهور، للشاشات الصغيرة و الكبيرة.