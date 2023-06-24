أمانة منطقة حائل تكثف جهودها استعداداً لعيد الأضحى المبارك

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كثفت أمانة منطقة حائل جهودها استعداداً لعيد الأضحى المبارك 1444 هـ، بعدد من الإجراءات والتجهيزات وأعمال النظافة والصيانة ووضع خطة شاملة لعمل المسالخ وأسواق الأنعام وأسواق النفع العام، وذلك بتوجيه من سمو أمير منطقة حائل‏.

ونفذت الأمانة جولات رقابية على الأسواق، والمحال التجارية، وصوالين الحلاقة، والمشاغل النسائية، ومغاسل الملابس، ومتاجر الحلويات، والمحامص، ومطابخ إعداد الولائم، والمطاعم، والعديد من الأنشطة الأخرى.

وقامت أمانة منطقة حائل بتجميل الشوارع والميادين والمتنزهات بعبارات التهنئة بعيد الأضحى، حيث اكتست حائل حلة من الجمال على محيط جبالها والمنتزهات المجاورة لأوديتها، بالإضافة إلى واجهات المباني الحكومية والخاصة .