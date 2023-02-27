أمانة منطقة حائل تنفّذ أكثر من 15 ألف جولة رقابية

المناطق_حائل

نفّذت أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها خلال الفترة من 10 نوفمبر 2022 حتى 15 يناير 2023 أكثر من 15 ألف جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية والمباني، وذلك ضمن مبادرة “تعزيز الامتثال”، التي تهدف إلى تعزيز الأعمال الرقابية ضمن نطاق البلديات الفرعية الثلاث بمدينة ‏حائل.

وأوضح المشرف العام على الإعلام والتواصل المؤسسي المهندس سعود بن فهد آل علي أن المبادرة ارتكزت على تعزيز قدرات المراقبين وتكثيف الجولات الرقابية الميدانية لرفع نسب الامتثال للاشتراطات البلدية وللحد من التشوهات البصرية في المباني والحفريات والمحال التجارية، مبيناً أن أبرز ما جرى تسليط الضوء عليه بالجولات هو مخالفات عدم تسوير المباني بالسور المؤقت وعدم وضع لوحه بموقع البناء توضح بيانات الرخصة، وعدم وضع ملصق الـ QR على واجهات المحال التجارية جرى خلالها مخالفاتهم لعدم اكتمال الرخص للمحال التجارية وعدم وجود الشهادات الصحية للعاملين بها ، علماً أنه سبق ذلك حملات توعوية على مدى خمسة أشهر نشر بها أكثر من 30 محتوى توعوي.

وأضاف المهندس آل علي أن المبادرة تهدف إلى رفع مؤشرات أداء الأمانة وانخفاض عدد بلاغات مخلفات البناء وارتفاع نسبة تجاوب المحال التجارية بوضع كود الـ QR في المنشآت التجارية حيث ارتفعت النسبة من 58% إلى 75% وأن من أهم المكتسبات هو ارتفاع نسبة وعي المجتمع بالامتثال في وضع أسوار مؤقته للمباني تحت الإنشاء ، كذلك رفع قدرات مراقبي المنطقة حيث تم تدريبهم واكتسابهم خبرات ميدانية مما ينعكس بشكل إيجابي على أداء العمل عند عودتهم لبلدياتهم ونقل ما اكتسبوه من خبرات لزملائهم.

وشملت المبادرة تدريب متدربي “تمهير” لدى الأمانة لإكسابهم المزيد من المهارات وتطويرها فيما يخص متابعة جودة الأداء وفحص الزيارات عن طريق منصة ممتثل الإلكترونية.