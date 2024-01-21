أمانة منطقة حائل تواصل تحسين المشهد الحضري بالمنطقة

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واصلت أمانة منطقة حائل وبلدياتها التابعة لها، معالجة عناصر ‏التشوه البصري وتحسين المظهر الحضري في ‏المنطقة ‏ومحافظاتها ، وذلك ضمن أعمالها الميدانية من خلال فرقها المخصصة لرصد الملاحظات ومعالجتها، أو إضافة إلى ما يردها من ملاحظات عبر حملة صور وأرسل عبر برنامج “بلدي”.

وأوضح مساعد الأمين للإعلام والتواصل المؤسسي بالأمانة المهندس سعود آل علي أن أعمال معالجة التشوهات البصرية شملت تأهيل الشوارع بأعلى جودة، ورفع كفاءة الطرق وتحسين المشهد الحضري ‏من خلال معالجة 228 موقعاً في صيانة الطرق والأرصفة، وصيانة 200 من أعمدة الإنارة، إلى جانب معالجة 48 موقعاً لصيانة الحدائق والمنتزهات، و20 بلاغاً للمياه والمستنقعات، ونظافة 74 من الأماكن العامة، ومعالجة 14 موقعاً للحيوانات والحشرات، وكذلك رفع 25 سيارة تالفة، ومعالجة بلاغين لمخلفات الهدم والبناء، ليتم إنجاز ما نسبته 98٪ من البلاغات، ويحقق رضى للمستفيدين تجاوز 91%.

وأكد أن الأمانة تستهدف القضاء على العشوائيات ومسببات التشوه، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية في أهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بجميع أشكاله.