أمانة نجران تزيل أكثر من 1900 طن من النفايات

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أزالت أمانة منطقة نجران ممثلة بالإدارة العامة للنظافة خلال سبعة أيام 1957 طناً من النفايات في أحياء المدينة وضواحيها، شملت معظمها النفايات المنزلية والتجارية، وذلك ضمن دورها لتعزيز الصحة العامة.

وأوضحت الأمانة أنه جرى تنظيف 1723 حاوية نظافة، إضافةً إلى الكنس الآلي لـ 557631 متراً طولياً للطرق، وتنظيف 1031 متراً طولياً للأرصفة، وكنس يدوي لـ 55937 متراً طولياً، إضافةً إلى صيانة 6 حاويات نفايات، ورفع 5200 م3 من مخلفات البناء مجهولة المصدر، و571م3 من مخلفات إسطبلات الخيول، وقص 3314م2 من الحشائش، ورفع 17 جثة لحيوانات نافقة.