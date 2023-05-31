أمانة نجران تزيل أكثر من 2100 طنٍ من النفايات

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أزالت أمانة نجران ممثلة بالإدارة العامة للنظافة، خلال الأيام الخمسة الماضية, 2194 طنًا من النفايات، شملت معظمها النفايات المنزلية والتجارية بأحياء المدينة وضواحيها، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الصحة العامة.

وأوضح وكيل الخدمات بأمانة المنطقة المهندس منصور همام، أنه جرى تنظيف 1471 حاوية نظافة، إضافة إلى الكنس الآلي لـ 523011 مترًا طوليًا للطرق، وتنظيف 801 مترًا طوليًا للأرصفة، وكنس يدوي لـ 54813 مترًا طوليًا، وصيانة 13 حاوية، ورفع 4394 م3 من النفايات ذات الحجم الكبير، ورفع 1616م3 من مخلفات البناء، و 308 م3 من مخلفات إسطبلات الخيول، وقص 5017 مترًا طوليًا من الحشائش، ورفع 16 حيوانًا نافقًا.

وأكّد مواصلة فرق النظافة بالأمانة أعمالها في نقل النفايات والتخلص منها، وفق الاشتراطات الخاصة، المتوافقة مع خطط الأمانة في تحقيق الاستدامة، وتحسين جودة الحياة في جميع أرجاء المدينة والمنطقة.