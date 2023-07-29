أمانة نجران تزيل أكثر من 3700 طن من النفايات

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أزالت أمانة منطقة نجران ممثلة بالإدارة العامة للنظافة خلال سبعة أيام 3759 طناً من النفايات في أحياء المدينة وضواحيها، شملت معظمها النفايات المنزلية والتجارية، وذلك ضمن دورها لتعزيز الصحة العامة.

وأوضحت الأمانة أن أعمال النظافة للحفاظ على الصحة العامة والمظهر الحضري ، شملت تنظيف وغسل 1476 حاوية نظافة، إضافةً إلى الكنس الآلي لـ 510971 متراً طولياً للطرق، وتنظيف 1173 متراً طولياً للأرصفة، وكنس يدوي لـ 52817 متراً طولياً، إضافةً إلى صيانة 5 حاويات نفايات، ورفع 1600 م3 من مخلفات البناء مجهولة المصدر ، و 387 م3 من مخلفات إسطبلات الخيول، وقص 3982متراَ طولياً من الحشائش.

وأكّد وكيل الأمين للخدمات المهندس منصور همام، أن فرق النظافة تعمل على نقل النفايات والتخلص منها وفق الاشتراطات الخاصة، وبناء على خطط الأمانة في تحقيق الاستدامة، وتحسين جودة الحياة في كافة أرجاء المنطقة ومحافظاتها المختلفة.