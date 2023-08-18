أمانة نجران تطرح 20 فرصة استثمارية في مركزي بئر عسكر وعاكفة

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طرحت أمانة منطقة نجران ، 20 فرصة استثمارية في مواقع متعددة بمركزي بئر عسكر وعاكفة.

وتتضمن الفرص إنشاء وتشغيل وصيانة 5 مواقع تجارية متعددة الاستخدامات، وإنشاء وترميم وتشغيل وصيانة مصنع بلك آلي وخرسانة، وإنشاء وتشغيل وصيانة 3 مواقع تجارية بحي النزهة، وإنشاء وتشغيل وصيانة موقع تجاري سياحي، وإنشاء وتشغيل وصيانة محال تجارية بموقع تجاري سكني، وإنشاء وتشغيل وترميم وصيانة موقع تجاري سكني، وإنشاء وتشغيل وصيانة مستودع أعلاف، وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة وقود بحي الشلال، وتشغيل وصيانة ملعب رياضي، وتشغيل وصيانة مركز مهرجانات وفعاليات، وإنشاء وتشغيل وصيانة مدرسة أهلية بمخطط التلال، وإنشاء وتشغيل وصيانة مستوصف أهلي بمخطط التلال، وإنشاء وتشغيل وصيانة مخيمات سياحية وشاليهات واستراحات، إضافة إلى تشغيل وصيانة مسلخ قائم بمركز عاكفة.

ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين بالتنافس للاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي “فرص”.