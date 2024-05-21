أمانة نجران تطرح 20 فرصة استثمارية في مركز سلطانة

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أعلنت أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية سلطانة طرح 20 فرصة استثمارية في مواقع متعددة بسلطانة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.

وتتضمن الفرص المطروحة إنشاء وتشغيل وصيانة 6 محطات محروقات في مواقع متعددة فئة أ و ب ، و 4 مجمعات تجارية سكنية في مواقع متعددة ، و 3 مقاهي في مواقع مختلفة، مطاعم ومقاهي بحديقة سلطانة، وصراف آلي، وثلاث لوحات إعلانية بوني بول، و 6 مستودعات بسلطانة، ومسلخ ونقطة ذبح، وحظائر وسوق مواشي، وسوق أعلاف بسلطانة.

ودعت أمانة منطقة نجران المستثمرين الراغبين في التنافس إلى الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي “فرص”.