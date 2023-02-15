أمانة نجران تطرح 23 فرصة استثمارية في مواقع متعددة

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طرحت أمانة منطقة نجران 23 فرصة استثمارية، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص” للربع الأول من العام الجاري 2023م.

وتضمنت الفرص إنشاء وتشغيل وصيانة المدينة الصناعية الجديدة، ومجمعات تجارية وسكنية، ومدينة للبناء، ومستودعات وإنشاء وتشغيل وصيانة، وإنشاء مجمع طبي ومستوصف خاص، ونادٍ رياضي نسائي، وترميم محل قائم، ومطاعم ومقاهي بمنتزه الأمير جلوي، وإنشاء مدارس عالمية، وإنشاء وتشغيل مصنع غازات طبية، وسكن للعاملين، وإنشاء (سوبر ماركت)، ومركز خدمة سيارات، و 3 محال تموينية صغيرة، و18 محلاً للخضار، و12 محلاً لبيع اللحوم، وإنشاء وتشغيل وصيانة فندق تراثي، و 2 (فود ترك)، وآخر لذوي الاحتياجات الخاصة، ومقهى، وتشغيل مركز الفعاليات والمؤتمرات.

ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال البوابة الرقمية للاستثمار البلدي “فرص”.