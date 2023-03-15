أمانة نجران تعتمد خطة الرقابة الصحية خلال شهر رمضان

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أنهت أمانة منطقة نجران استعداداتها لشهر رمضان المبارك لهذا العام، واعتمدت خطة عمل الرقابة الصحية للأمانة والبلديات التابعة، مقسمة إلى ثلاث فترات لضمان سلامة الغذاء والحفاظ على صحة المواطن والمقيم.

وشدّدّ أمين المنطقة المهندس صالح آل داغش على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الأداء والخدمات المقدمة، من خلال الجولات الميدانية على نطاق الأمانة والبلديات التابعة.

وتضمنت الخطة تنفيذ جولات رقابية وتفتيشية على مستودعات ومخازن المواد الغذائية الاستهلاكية والمولات والأسواق الشعبية ومحلات بيع التمور والعصائر لا سيما السلع الرمضانية، والباعة المتجولين، وتم تخصيص 133 مراقباً في الأمانة والبلديات لتنفيذ الجولات الرقابية الميدانية للتأكد من تحقيق الامتثال.