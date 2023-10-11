أمانة نجران تغرم المقاولين المخالفين للاشتراطات الفنية والهندسية

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غرمت أمانة منطقة نجران عدداً من الشركات والمؤسسات التابعة لجهات خدمية بالمنطقة مبلغ 320.000 ألف ريال خلال الشهرين الماضيين، وذلك لمخالفتها للاشتراطات الفنية والهندسية ووسائل السلامة.

وأكد أمين المنطقة المهندس صالح آل داغش، أن المختصين بالأمانة مستمرون في متابعة المشاريع وتطبيق اللوائح والأنظمة، على جميع الشركات والمؤسسات المنفذة لمشاريع البنية التحتية لمراعاة الاشتراطات الفنية والهندسية ووسائل السلامة.

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة عبدالله آل فاضل، أن الأمانة نفذت خلال الشهرين الماضيين 193 جولة ميدانية رقابية على مشروعات صيانة الطرق بالمدينة، رصدت خلالها مخالفات تتعلق بعدم توفير وسائل السلامة في منطقة العمل، وترك المخلفات بعد الانتهاء من العمل، والعمل بدون تراخيص نظامية، وعدم تجديد تراخيص الحفر، والتأكد من التزام المقاولين المنفذين لأعمال صيانة الطرق بمعايير الجودة والسلامة.