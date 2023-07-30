أمانة نجران تكثّف أعمال صيانة الحدائق والمتنزهات لاستقبال المتنزهين والزوّار

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قامت أمانة منطقة نجران ممثلة في وكالة خدمات الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة، خلال سبعة أيام بتهيئة 700 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء، للزوار والمتنزهين.

وشملت أعمال تهيئة الحدائق والمتنزهات ومرافقها العامة للزوار والمتنزهين، صيانة وإصلاح 15 عمود إنارة ديكورية في عددٍ من حدائق ومتنزهات المنطقة، وتقليم وتنسيق 1100 شجرة، وصيانة وتهيئة الألعاب والملاعب على مساحة 520 متراً مربعاً، وصيانة الأرصفة والممرات، وإزالة التشوه البصري على مساحة 95 متراً مربعاً، وصيانة ونظافة 4 نوافير وشلال، إضافةً إلى صيانة وتهيئة ونظافة 8 مرافق عامة في الحدائق والمتنزهات.