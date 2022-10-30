أمانة نجران تنفذ أعمالها الميدانية لمعالجة عناصر التشوه البصري

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أزالت أمانة منطقة نجران وبلدياتها المرتبطة بها خلال الأسبوع المنصرم، أكثر من 12000 متر مكعب من مخلفات البناء والهدم، ضمن أعمالها في معالجة عناصر التشوه البصري في مدينة نجران ومحافظاتها.

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس صالح آل داغش، أن الأمانة وبلدياتها قامت خلال شهر أكتوبر بإزالة 12236م3 من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة 376 م2 من الكتابات المشوهة للجدران، وإزالة 9 سيارات تالفة، ومعالجة وضع 33 حاوية، وإعادة دهان 2898 متراً طولياً من الأرصفة والخطوط الأرضية، إضافة إلى إزالة وتحسين مظهر 11 من حواجز الحفريات، ومعالجة 8522 م2 من حفر الشوارع والتشققات، وصيانة 298 من أعمدة الإنارة والفوانيس، وإصلاح 686 م2 من الإنترلوك وبلاطات الأرصفة المتهالكة، مؤكداً أن الأمانة وبلدياتها مستمرة في معالجة، وإصلاح عناصر التشوه البصري لرفع مستوى جودة الحياة.