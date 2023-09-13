أمانة نجران تنفذ أكثر من 6 آلاف ساعة تطوعية للمجتمع

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نفذت أمانة منطقة نجران خلال الفترة الماضية للعام 2023 م، 6805 ساعات تطوعية في خدمة المجتمع.

وأوضحت الأمانة أن الفرص التطوعية بلغت 26 فرصة تطوعية في مجال الخدمات البلدية والرياضية، وبرامج توعوية في المنتزهات والحدائق العامة، إضافة إلى مبادرة المراقب المجتمعي التي تضم 300 متطوع ومتطوعة وتعنى برصد عناصر التشوه والمخالفات التجارية والإنشائية، مؤكدة أن الهدف من المبادرات هو الإسهام في نشر ثقافة التطوع البلدي بين أفراد المجتمع وتعزيز دوره في الجانب البلدي، تحقيقاً لتطلعات رؤية المملكة 2030.