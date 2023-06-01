أمانة نجران تنفذ جولات رقابية على البائعة الجائلين

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نفّذت أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية شرق، أمس، جولات رقابية على البائعة الجائلين، بهدف التصدي لظاهرة البيع العشوائي وحماية المستهلكين من البضائع المخالفة.

وأسفرت الجولات الميدانية عن ضبط 13 بائعًا جائلًا، ومصادرة أكثر من 326 كيلو من الخضار والفواكه، والتعامل مع المضبوطات وفق الأنظمة والتعليمات، وتسليم جمعية حفظ النعمة المواد الغذائية الصالحة.

وأكدت الأمانة مواصلة حملاتها الرقابية التفتيشية، في الشوارع والطرقات الميادين والتقاطعات، وأمام الجوامع والمساجد، ومحطات الوقود، لضبط مخالفات البيع العشوائي، بهدف الوقوف على سلامة الإجراءات النظامية للمنشآت الغذائية، والتصدي للتجاوزات والمخالفات وحماية المستهلك من البضائع المخالفة وغير النظامية.

ودعت الجميع إلى التعاون مع الأمانة، للإسهام في تحسين الخدمات، عن طريق الإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات (940).