أمانة نجران تنفذ جولات رقابية على المطاعم ولمعالجة التشوه البصري

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نفذت أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية شرق الفرعية، أمس، جولات ميدانية على المطاعم، للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية والصحية لضمان سلامة الغذاء والحفاظ على صحة المواطن والمقيم.

وأسفرت الجولات الرقابية عن مصادرة 172 كيلو جراما من الخضروات الفاسدة الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرت مصادرتها مع تطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية بحق المنشآت المخالفة، مؤكدة استمرار الجولات الميدانية على المنشآت التجارية للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية.

كما أزالت الفرق الرقابية خلال جولاتها الميدانية 10 مظلات مخصصة لمواقف السيارات مخالفة للاشتراطات الفنية داخل الأحياء، وذلك في أطار حملاتها لمعالجة التشوه البصري الرامية إلى تحسين المشهد الحضري بالمدينة.