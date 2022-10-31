للتأكد من الالتزام بالمعايير.. (25) جولة رقابية على مشاريع صيانة الطرق في نجران

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نفذت أمانة منطقة نجران خلال شهر أكتوبر الجاري، 25 جولة ميدانية رقابية، على مشاريع صيانة الطرق بالمنطقة ، شملت الإشراف على أعمال الإسفلت بشارع الجربة، ومتابعة أعمال الردم بحي آل منجم، ومراقبة أعمال شركة الكهرباء بحي الفهد.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة نجران عبد الله آل فاضل أن الأمانة شكلت مؤخراً فرقاً فنية وهندسية ميدانية من الكوادر البشرية المتخصصة؛ لتنفيذ خطة صيانة الطرق والمحاور والشوارع الرئيسة بالمنطقة، وإجراء أعمال صيانة الإسفلت والأرصفة في مختلف المواقع ، ومتابعة أعمال الصيانة والتأكد من التزام المقاولين المنفذين لأعمال صيانة الطرق بمعايير الجودة والسلامة، مشيراً إلى إيقاف بعض المقاولين المخالفين عن أعمالهم، وفرض غرامات مالية عليهم بمبلغ إجمالي بلغ 400800 ريال.