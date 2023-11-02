“أمانة نجران” تنفذ 4250 جولة للإصحاح البيئي

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نفذت أمانة منطقة نجران خلال الأسبوع الماضي 4250 جولة للإصحاح البيئي؛ لتعزيز الصحة العامة والقضاء على بؤر الحشرات الناقلة للأوبئة والأمراض.

وأوضح وكيل الخدمات بالأمانة المهندس منصور همام، أن الجولات شملت أعمال المكافحة لـ 781 منزلاً، ورش ومعالجة 1620 مستنقعاً تشكل بؤراً لتجمع الحشرات الضارة، ومكافحة 1428 بؤرة توالد، ومكافحة 18 من الحيوانات الضالة والزواحف و القوارض، إضافةً إلى تنفيذ 151 جولة رش وتعقيم شاملة للأحياء السكنية، و174 جولة للدوائر الحكومية، و78 جولة للمسح الحشري.

وبيّن أن عمليات المسح الحشري تأتي ضمن خطط الأمانة المجدولة لمكافحة الحشرات والقوارض ونواقل الأمراض من خلال برامج وقائية مستمرة.