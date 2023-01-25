أمانة نجران تنهي أعمالها في مشروع سفلتة حزام المطار

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أنهت أمانة منطقة نجران مؤخراً، أعمالها في مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة حزام المطار الشرقي والجنوبي وطريق الأمير جلوي بن عبد العزيز.

وأكد أمين منطقة نجران المهندس صالح الداغش، أن الأمانة تعمل على تنفيذ المشروعات الحيوية لتوسعة وتمديد وتطوير شبكات الطرق لمواكبة النمو العمراني والتزايد السكاني.

من جهته أوضح وكيل التعمير والمشاريع المهندس محمد آل عامر، أن المشروع عبارة عن سفلتة وأرصفة وإنارة لإنشاء طريق حزام المطار المزدوج بطول 10 كم وعرض 10,90م بعدد ثلاث حارات للاتجاه الواحد، وجزيرة وسطية من الخرسانة الممشطة بعرض 1,80م، وحارة خدمة اسفلتية بطول 5 كم وعرض 7,20، إضافةً لأعمال الإنارة بالجزيرة الوسطية بعدد 250 عمود بارتفاع 16م، و 1000 كشاف.