أمانة نجران تهيئ الحدائق والمتنزهات لاستقبال الزوار

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هيأت أمانة منطقة نجران المتنزهات والحدائق والميادين العامة لاستقبال الزوار والمتنزهين خلال إجازة الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، للاستمتاع بالأجواء المعتدلة والفعاليات المختلفة.

وأنهت أمانة المنطقة أعمالها في تهيئة وتجهيز متنزهات الملك فهد بغابة سقام، ومتنزه الأمير جلوي في أبا الرشاش، وشلال العريسة، وأكثر من 31 حديقةً في عددٍ من الأحياء بالمنطقة، إلى جانب تهيئة 6 مماشي، و 7 ميادين عامة، وذلك من خلال صيانة المرافق العامة ومجاميع ألعاب الأطفال والملاعب الرياضية وأعمدة الإنارة، إضافةً إلى أعمال صيانة المسطحات الخضراء، وزراعة الزهور المتنوعة في الممرات والشوارع الرئيسية لتعزيز المشهد الحضري للمدينة.

وأكدت أمانة نجران رفع درجة التنسيق بين الإدارات والبلديات الفرعية، ووضع برنامج عمل مستمر يتضمن مواصلة تكثيف النظافة العامة للمرافق والرقابة الميدانية الدائمة عليها؛ لاستقبال الزوار والمتنزهين خلال الإجازة.