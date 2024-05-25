أمانة نجران تهيئ الحدائق والمتنزهات لاستقبال الزوّار

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هيأت أمانة منطقة نجران ممثلة في وكالة خدمات الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة، الحدائق والمتنزهات لاستقبال المتنزهين والزوّار.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عبدالله آل فاضل أنه جرى خلال الأيام الماضية تجهيز الحدائق والمتنزهات الطبيعية، وذلك من خلال تهذيب المسطحات الخضراء بمساحة تقدر بــ 520 ألف متر مربع، وتقليم وتنسيق 1250 شجرة، وزراعة 15000 زهرة بالمتنزهات والحدائق، وصيانة الملاعب بمساحة تبلغ 65 متراً مربعاً، وصيانة 35 عمود إنارة ديكوري، و 5 نوافير وشلالات، وطلاء وتجميل الأرصفة والممرات، وإزالة التشوه البصري بمساحة تقدر بـ 45 متراً مربعاً.