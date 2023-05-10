أمانة نجران تواصل معالجة التشوه البصري في عدد من المواقع بالمنطقة

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واصلت أمانة منطقة نجران وبلدياتها معالجة عناصر التشوه البصري وتحسين المظهر الحضري، في المنطقة ومحافظاتها وذلك ضمن أعمالها الميدانية.

وأوضح أمين المنطقة نجران المهندس صالح بن غرم الله آل داغش، أن الأمانة وبلدياتها قامت خلال شهر أبريل الماضي بإزالة 34686 م3 من مخلفات البناء والهدم، وإزالة 70 حاجز خرساني، وإصلاح 28930 متراً مربعاً من حفر الشوارع، وصيانة 3426 عمود إنارة ، وأيضاً صيانة 2253 متراً مربعاً من الأرصفة المتهالكة، وإعادة دهان 8521 متراً طولياً من بردورات الأرصفة، وإعادة دهان 676 متراً طولياً من العلامات الأرضية، إضافة إلى معالجة 1255 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة على الجدران، ومعالجة 118 من حاويات تكدس النفايات، ورفع 13 سيارة تالفة، وإزالة 5 مظلات، وتشجير 43 متراً طولياً من الأرصفة وممرات المشاة، ونظافة 665 من الأماكن العامة، وكذلك معالجة 10 لوحات تجارية، وإزالة وصيانة 23 لوحة إعلانية.

وأكد أن الأمانة وبلدياتها مستمرة في معالجة وإصلاح عناصر التشوه البصري وتحسين المظهر الحضري، وفقاً لخطط ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لرفع مستوى جودة الحياة بالمنطقة.