أمانة نجران تُغرّم المقاولين المخالفين في المنطقة بأكثر من 400 ألف ريال

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غَرّمت أمانة منطقة نجران عدداً من الشركات والمؤسسات التابعة لجهات خدمية بأكثر من 400 ألف ريال، تمثّلت في (20) مخالفة خلال الـ 30 يومًا الماضية، لمخالفتها للاشتراطات الفنية والهندسية ووسائل السلامة في إدارة تنسيق المشاريع والبنية التحتية بمواقع مختلفة داخل مدينة نجران.

وأكد مدير إدارة تنسيق المشاريع علي محمد آل منصور، استمرار المختصين بالأمانة في متابعة ومعاينة المشاريع وتطبيق اللوائح والأنظمة والجزاءات البلدية حسب المخططات والمواصفات المعتمدة، مشدداً على جميع الشركات والمؤسسات المنفذة لمشاريع البنية التحتية بمراعاة الاشتراطات وتطبيق المواصفات الفنية المطلوبة تجنباً لفرض الغرامات النظامية.

وبيّن أن المخالفات المرصودة جرى تطبيقها على الشركات والمؤسسات المنفّذة لمشاريع البنى التحتية، بسبب عدم التزامها بالمواصفات والمقاييس الفنية واشتراطات السلامة في تنفيذ المشاريع، حيث تمثّلت بعدم قص طبقات الإسفلت حسب المواصفات الفنية، وعدم ردم الحفر وإعادتها إلى طبيعتها، وعدم إزالة المخلفات بعد انتهاء العمل والأضرار، والعمل بدون تراخيص نظامية، ومعالجة الهبوطات الناتجة عن تسريب المياه.