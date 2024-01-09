“أمانة نجران” تُنفّذ جولات رقابية على الباعة الجائلين

المناطق_واس

نفذت أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية غرب نجران أمس، جولات رقابية على الباعة الجائلين، وذلك لمكافحة البيع العشوائي، ورصد المخالفات المتعلقة بالصحة العامة، أسفرت عن مصادرة 470 كلجم من الخضار والفواكه، وجرى التعامل معهم وفق الأنظمة والتعليمات.

وأكدت الأمانة مضيها في التصدي لظاهرة البيع الجائل بكل صوره العشوائية، ومواصلة حملاتها الرقابية التفتيشية في الشوارع والطرقات الميادين والتقاطعات، وأمام الجوامع والمساجد ومحطات الوقود؛ بهدف الوقوف على سلامة الإجراءات النظامية للمنشآت الغذائية، والتصدي للتجاوزات والمخالفات وحماية المستهلك من البضائع المخالفة وغير النظامية، مشيرةً إلى أنه جرى تسليم المواد الغذائية الصالحة لجمعية حفظ النعمة بالمنطقة.

ودعت الجميع إلى التعاون مع الأمانة، في الإبلاغ عن المخالفات من خلال الاتصال على مركز البلاغات 940.