أمانه جدة ترفع اكثر من 1،1 مليون طن من النفايات المنزلية خلال عام 2022

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اسفرت جهود أمانة محافظة جدة في خدمات النظافة عن رفع وترحيل أكثر من (1,168,728) طن من النفايات المنزلية خلال عام 2022م

وأوضح مدير عام مشاريع النظافة بأمانة جدة صالح محسن الزهراني أن جهود الأمانة خلال العام الماضي شملت تنظيف (33,603,666) متر مربع من الأراضي الفضاء ورفع (92,715) متر مكعب من المخلفات ذات الحجم الكبير، مبينا أن الأمانة نفذت أعمال كنس آلي ويدوي والتقاط مبعثرات على الطرق والشوارع بإجمالي أطوال بلغ نحو (968,281) بجانب تنفيذ أعمال غسيل وتطهير (593,896) حاوية وصيانة واستبدال (42,094) حاوية، وغسيل (14,746) كم من الأرصفة والمرافق.

يذكر أن الأمانة واصلت جهودها في تحسين المشهد البصري بإزالة (342,437) لوحة دعائية مخالفة و (122,898) متر مربع من الكتابات المشوهة للمظهر العام، بالإضافة لرفع (5,284) من الإطارات المستهلكة.