أمراض النساء.. 5 سرطانات تُهدد حياة كل إمرأة (تعرف عليهم)

كشف فالنتينا ميلانوفا، خبيرة أمراض النساء عن العلامات الخمس المحتملة للسرطان التي يجب أن تعرفها كل امرأة.

قالت ميلانوفا إن أكثر الأعراض شيوعًا لسرطانات أمراض النساء هي انتفاخ البطن ونزيف الدم خارج وقت الدورة الشهرية، وقالت: “نظرًا لأن الانتفاخ والتبقع شائعــان جدًا، غالـــبًا ما يفــوت الأفراد العلامات المبكرة لأمراض السرطان النسائية”.

وأضافت: “هذا هو السبب في أن المرضى يصابون بالسرطان في وقت متأخر مما يجعل العلاج أكثر صعوبة ويقل احتمالية نجاحه”.

وأعطت ميلانوفا أيضًا إحصائية مثيرة للقلق مفادها أن 20 في المائة فقط من المصابين بسرطان المبيض يظهرون أنفسهم عندما يكونون في المرحلة الأولى أو الثانية، فيما يلي سرطانات أمراض النساء الخمسة وما الذي يجب البحث عنه.

سرطان المهبل

تشمل الأعراض الشائعة انتفاخ وتورم أسفل البطن بالإضافة إلى الشعور بالشبع بسرعة بعد الأكل وفقدان الوزن بشكل غير متوقع، وقالت ميلانوفا: “قد تشمل العلامات الأخرى عدم الراحة في قاع الحوض، والتي يمكن التعبير عنها بالجنس المؤلم أو التبول المؤلم”.

وأضافت: “وفد يتم التنعبير عنها ايضًا بالضغط العام في الحوض، والتغير في تواتر أو تناسق حركات الأمعاء والحاجة إلى التبول بشكل متكرر أكثر من المعتاد”.

وأشارت ميلانوفا إن أكثر أعراض سرطان المهبل شيوعًا تشمل نزيفًا مهبليًا غير متوقع، والذي يمكن أن يكون بين دورات الحيض، بعد الجماع وبعد انقطاع الطمث، وأن وجود تورم في المهبل، والذي يمكن اكتشافه من خلال فحص الأصابع في المنزل”.

سرطان عنق الرحم

قالت ميلانوفا: “على غرار سرطان المهبل، فإن النزيف المهبلي غير المـــتوقع أو الــــتبقع بين الدورات، بعد الجماع أو بعد انقطاع الطمث والألم أثناء الجماع هي أيضًا أعراض لسرطان عنق الرحم”.

وأكملت: “تشمل الأعراض الأخرى الشعور بالضغط في الحوض وإفرازات كريهة الرائحة”.

سرطان الرحم

قد يكون نزيف الحيض غير المنتظم سرطانًا من سرطان الرحم، وعلامات سرطان الرحم التي يجب أن تكون على دراية بها يمكن أن تشمل نزيف الحيض غير المنتظم، بما في ذلك فـــترات غزيرة وغير منتظمة.

وقالت ميلانوفا، إن صعوبات الحمل والنزيف المهبلي غير المعتاد أو التبقيع بين الدورات، بعد الجماع أو بعد انقطاع الطمث، يمكن أن تكون مدعاة للقلق.

سرطان الفرج

يمكن أن تكون الحكة المستمرة في الفرج مؤشرًا على الإصابة بسرطان الفرج، وقالت ميلانوفا: “الحكة المستمرة في الفرج والتورم والألم والحنان في الفرج أو الشفرين وتقرحات الفرج كلها أعراض لسرطان الفرج”.

وتشمل الأعراض الأخرى سماكة الجلد أو تغميقه مع ظهور بقع بين الدورات ونزيف مهبلي غير منتظم، ويُنصح أي شخص قد يكون لديه مخاوف بالاحتفاظ بمذكرات الدورة الشهرية، في حين أن النزيف المهبلي والانتفاخ يمكن أن يكونا مرتبطين ببساطة بموقعك في دورتك الشهرية.

وقد يكونان أيضًا أعراضًا لسرطانات أمراض النساء، ويتم حث الأشخاص على الاحتفاظ بمذكرات الدورة الشهرية، حتى تتمكني بسرعة من تحديد ما إذا كان اكتـــشافك وانتفاخـــك مرتبطين بالدورة الشهرية أو ما إذا كان يمكن أن يكون علامة على شيء أكثر خطورة.