أمريكا.. الجفاف يضع بعض الولايات في مأزق

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بعد موجة الجفاف غير المسبوقة، التي ضربت غربي الولايات المتحدة الأمريكية، أصبح على بعض سكان الولايات الأمريكية والمكسيك دفع فاتورة تراجع منسوب نهر كولورادو.

فعلى الرغم من تحذيرات أطلقت مرارا، لم تنجح الولايات المتحدة في تخفيف استخدام المياه على نحو كاف، ما دفع السلطات الفيدرالية في وضع قيود، وتخفيف وخفض المياه في بعض الولايات، حسبما جاء في تقرير أذاعته قناة “القاهرة الإخبارية”.

ففي الأريزونا، ستنخفض نسبة المياه الممنوحة للولاية بنسبة 21%، و8% نيفادا, و7% في المكسيك، التي يصب فيها النهر.

وتغذي نهر كولورادو، تساقطات الثلوج التي تتكدس في المرتفعات شتاءً، قبل أن تذوب صيفا، ولكن بفعل التغيرات المناخية، أصبحت الأمطار أخف، والثلوج تذوب أسرع، ما يحرم النهر من موارده المائية.

ويمنح النهر المياه لملايين الأشخاص وكثير من المزارع، لكن بالرغم من أن الولايات تمر بعامها الـ 23 من الجفاف، إلا أن هذه الموجة من الجفاف، الأصعب والأقسى من ألف سنة.