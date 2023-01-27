أمريكا تتوعد منتهكي العقوبات المفروضة على روسيا

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حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اليوم الجمعة خلال زيارة لها لجنوب أفريقيا أن الولايات المتحدة سترد “بسرعة وبصرامة” على الشركات والدول التي انتهكت عقوباتها المفروضة على روسيا.

وقالت يلين في مؤتمر صحفي في منشأة لإعادة التدريب الوظيفي في شرق بريتوريا اليوم: “بحثنا العقوبات في كل دولة قمت بزيارتها، ورسالتي الأساسية هي أننا نتخذ العقوبات التي فرضناها على روسيا، بجدية بالغة”. وقالت في تصريحات نقلتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة إن “منتهكي تلك العقوبات من جانب شركات محلية أو من حكومات، سنرد عليها بسرعة وبصرامة”.

وتأتي تصريحاتها، مع قرب انتهاء زيارة لمدة ثلاثة أيام إلى جنوب أفريقيا حيث التقت خلالها بالرئيس سيريل رامافوسا، ووزير المالية إينوك جودونجوانا، ومسؤولين آخرين، بعد قرار بريتوريا، السماح لسفينة تجارية روسية تخضع للعقوبات، بالرسو في قاعدة بحرية في كيب تاون.

وتصر جنوب أفريقيا على ما تصفه بموقف محايد بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا، وتقول إنها لن تلتزم سوى بعقوبات الأمم المتحدة وليس العقوبات الأحادية الجانب، المفروضة من دول أخرى.

وتعتزم جنوب أفريقيا إجراء مناورات بحرية مع سفن روسية وصينية قبالة ساحلها الشرقي الشهر المقبل.