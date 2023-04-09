أمريكا تحث الصين على “ضبط النفس” بعد إطلاقها مناورات عسكرية حول تايوان

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دعت الولايات المتحدة، الصين إلى ضبط النفس، اليوم السبت، بعدما أطلقت الأخيرة مناورات عسكرية حول تايوان، مؤكدة أن واشنطن مستعدة للوفاء بالتزاماتها الأمنية في آسيا.