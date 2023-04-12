أمريكا تخصص 5 مليارات دولار لتسريع تطوير لقاحات جديدة بكورونا

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تعتزم الحكومة الأمريكية إنفاق أكثر من 5 مليارات دولار لتسريع جهود تطوير لقاحات وأدوية جديدة لمرض كورونا.

وأكد مسؤول بإدارة جو بايدن أن مشروع الجيل التالي سيعجل بتطوير اللقاحات والأدوية من خلال تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، مبيناً أن المبلغ المرصود سيساعد في تحفيز التقدم العلمي في مجالات لها مزايا كبيرة للصحة العامة.

من جهته، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن اللقاحات الحالية رغم فاعليتها في الوقاية من الأمراض الخطيرة والوفاة لكنها أقل قدرة على تقليل الإصابات ونقل العدوى بمرور الوقت.

وأشار إلى أن المتحورات الجديدة وفقدان المناعة بمرور الوقت ربما يستمران في تحدي أنظمة الرعاية الصحية لدينا في السنوات المقبلة.