أمريكا تعلن إسقاط 8 مسيرات حوثية.. وتدمير 4 قبل إطلاقها

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أعلنت القيادة المركزية الأميركية، اليوم السبت، عن إسقاط مسيرة فوق خليج عدن، كما أسقطت القوات كذلك 7 مسيرات فوق البحر الأحمر، إضافة إلى تدمير 4 طائرات حوثية كانت جاهزة للانطلاق.

وجاءت التفاصيل كالتالي في تغريدة نشرتها القيادة عبر منصة “إكس”، أنه أمس الجمعة، في حوالي الساعة 10:30 صباحا (بتوقيت صنعاء)، اشتبكت سفينة يو إس إس كارني مع طائرة بدون طيار وأسقطتها فوق خليج عدن. فيما لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

4 طائرات كانت جاهزة للانطلاق

كما نفذت القوات المركزية الأميركية في وقت لاحق من نفس اليوم، ضربات ضد أربع طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين كانت جاهزة للانطلاق.

وأوضحت القيادة أن القوات الأميركية حددت الطائرات بدون طيار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة، ليتم ضربها وتدميرها وذلك في دفاعاً عن النفس.

7 طائرات فوق البحر الأحمر

ثم قالت القيادة الأميركية أنه في الماء وتحديداً في الساعة 9:20 مساءً. (بتوقيت صنعاء)، اشتبكت طائرات USS Laboon (DDG 58) وطائرات F/A-18 من مجموعة Dwight D. Eisenhower Carrier Strike Group وأسقطت 7 طائرات بدون طيار فوق البحر الأحمر.

كما قالت إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

ضربات أميركية بريطانية

ومنذ 19 نوفمبر الماضي (2023) أي بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، شنت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، عشرات الهجمات بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ على سفن شحن في هذا الممر الملاحي الحيوي، بذريعة دعمها للفلسطينيين.

فيما تسببت تلك الهجمات في اضطرابات للشحن الدولي، وأدت إلى تباطؤ التجارة بين آسيا وأوروبا وأججت مخاوف من اختناقات في الإمدادات.

كما أثارت قلق القوى الكبرى حيال اتساع نطاق حرب غزة التي بدأت في السابع من أكتوبر الماضي ولا تزال مستمرة، إقليميا.

ما دفع الولايات المتحدة وبريطانيا لشن عدة ضربات على أهداف حوثية، كما أعادت واشنطن إدراج الجماعة على قائمة “الجماعات الإرهابية”.