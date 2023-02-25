أمريكا تقدم مساعدات لأوكرانيا بقيمة 10 مليارات دولار‭ ‬وتعتزم مساعدة مولدوفا

المناطق_رويترز

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الجمعة تقديم مساعدات مالية جديدة لأوكرانيا بقيمة عشرة مليارات دولار، منها 250 مليونا لدعم البنية التحتية للطاقة بالبلاد في مواجهة الهجمات الروسية.

وكانت رويترز قد انفردت بخبر تخصيص أموال لصالح شبكة الكهرباء الأوكرانية في وقت سابق اليوم الجمعة، بالإضافة إلى خطة، بحسب مسودة أولية، لتقديم 300 مليون دولار إلى مولدوفا لمساعدتها على تقليل الاعتماد على الطاقة الروسية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن الأموال المخصصة للبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا “ستساعد هذه الأموال على إبقاء المدارس مفتوحة وتشغيل مولدات الطاقة في المستشفيات وتدفئة المنازل والملاجئ في جميع أنحاء أوكرانيا”.

وأضاف أن أوكرانيا ستحصل أيضا على منحة تمويلية بقيمة 9.9 مليار دولار من خلال مشروع تابع للبنك الدولي.

وتابع قائلا “هذه الأموال ضرورية لأوكرانيا لأنها تدافع عن نفسها ضد روسيا، كما أنها تضمن استمرار الحكومة الأوكرانية في تلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم وخدمات الطوارئ”.

وقُتل عشرات الآلاف وفر الملايين من ديارهم منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022.

ووفقا لمسودة وثيقة أخرى، فإن مبلغ 300 مليون دولار المزمع تقديمه إلى مولدوفا يشمل 80 مليون دولار لدعم الميزانية بعد ارتفاع أسعار الكهرباء و135 مليون دولار لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية و85 مليون دولار لتحسين قدرة مولدوفا على الحصول على إمدادات الطاقة من مصادر بديلة.