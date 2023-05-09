أمريكا تلغي شرط التطعيم ضد “كورونا” على القادمين إليها

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أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ألغى الاشتراطات الخاصة بالتطعيم ضد كوفيد-19، لمعظم الزوار الأجانب القادمين إلى الولايات المتحدة.
وذكر البيت الأبيض في بيان، أن قرار الرئيس الأمريكي يسري اعتبارًا من 12 مايو/ أيار الجاري، مع انتهاء حالة الطوارئ الصحية العامة المتعلقة بكوفيد.
وأوضح البيان أنه حتى 12 مايو 2023، يجب على القادمين إلى الولايات المتحدة إظهار دليل التطعيم ضد كوفيد-19 لدخول البلاد.
لكن البيت الأبيض أكد في نفس الوقت، أنه اعتبارا من الآن، سيظل التطعيم ضد كورونا مطلوبا عند التقدم للحصول على إقامة دائمة.
وألغت منظمة الصحة العالمية، الجمعة الماضية، حالة جائحة “كوفيد-19” العالمي، المعلنة في عام 2020.
وذكرت المنظمة أن جائحة “كوفيد-19” أودت بحياة نحو 20 مليون شخص منذ بدئها عام 2020، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الإحصاءات الرسمية سجلت 7 ملايين فقط.
ويأتي هذا بعد أكثر من 3 سنوات على اكتشاف الوباء الذي انطلق من مدينة ووهان الصينية، لينتشر عبر الرحلات الجوية إلى كافة أنحاء العالم.