أمريكا تلغي شرط التطعيم ضد “كورونا” على القادمين إليها

وذكر البيت الأبيض في بيان، أن قرار الرئيس الأمريكي يسري اعتبارًا من 12 مايو/ أيار الجاري، مع انتهاء حالة الطوارئ الصحية العامة المتعلقة بكوفيد.

وأوضح البيان أنه حتى 12 مايو 2023، يجب على القادمين إلى الولايات المتحدة إظهار دليل التطعيم ضد كوفيد-19 لدخول البلاد.