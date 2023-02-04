أمريكا تُسقط المنطاد الصيني قبالة ساحل كارولينا الجنوبية وتبدأ باستعادة حطامه

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أعلنت الولايات المتحدة اليوم السبت أنها أسقطت المنطاد الصيني قبالة ساحل كارولينا الجنوبية وأنها بدأت القيام بعملية لاستعادة حطام المنطاد.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد اليوم (السبت)، أن بلاده “ستتولى أمر” ما يُشتبه بأنه منطاد تجسس صيني جرى تعقبه في أثناء تحليقه في سماء الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب مطالبات ملحة بإسقاطه.

وواجهت الإدارة الأمريكية ضغوطًا مكثفة لإسقاط المنطاد، وطالب أعضاء من الكونجرس ومرشحون جمهوريون للانتخابات الرئاسية بإسقاط المنطاد على الفور، كما شارك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في المطالبة بالأمر نفسه.

من جانبها، أعلنت إدارة الطيران الأمريكية وقف حركة الطيران بـ 3 مطارات لدعم جهود “البنتاغون” بعملية تتعلق بالأمن القومي، وهو ما يأتي بالتزامن مع تأكيدات إعلامية أمريكية، بشأن أنباء عن تحرك سفن حربية ومقاتلات إلى موقع المنطاد الصيني.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، قد أعلنت رصد منطاد صيني ثانٍ أثناء تحليقه فوق أمريكا اللاتينية، دون تحديد موقعه بدقة، فيما ردت الصين بأن تحليق المنطاد فوق الولايات المتحدة تم لأسباب قاهرة.

وأعلنت كندا أمس الجمعة هي الأخرى رصد منطاد صيني آخر، كان يحلق فوق أجوائها، معتبرة أن هدفه هو التجسس.