أمريكا تُنهي إلزامية التطعيم ضد “كورونا” للوافدين 11 مايو

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أعلن البيت الأبيض انتهاء سريان إلزامية التطعيم ضد كوفيد للمسافرين إلى الولايات المتحدة وموظفي الدولة في الـ 11 من مايو الجاري.

وأوضحت الرئاسة الأمريكية أن الإدارة ستنهي متطلبات التلقيح ضد كوفيد-19 للموظفين الفدراليين والمقاولين الفدراليين والمسافرين الدوليين جواً في نهاية الـ 11 من مايو.

ولفتت إلى أن وفيات كوفيد-19 انخفضت منذ يناير 2021 بنسبة 95%، كما انخفضت حالات الاستشفاء بنحو 91%، مشيرةً إلى أن متطلبات اللقاح تم تعزيزها في جميع أنحاء البلاد.

وتوفي أكثر من مليون شخص جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة، لكن البيت الأبيض أشار إلى أن تفشي الوباء توقف تقريباً، ما أدى إلى رفع القيود التي فرضت حينما كان الفيروس يجتاح مناطق بأكملها.