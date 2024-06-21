أمريكا: دمرنا 4 زوارق مسيرة حوثية وطائرتين

مع استمرار التوتر في البحر الأحمر، أعلن الجيش الأمريكي، مساء الخميس، أنه دمر أربعة زوارق مسيرة وطائرتين مسيرتين للحوثيين.

فقد أفادت القيادة المركزية للجيش الأمريكي “سنتكوم”، أنها دمرت هذه الزوارق والطائرات المسيرة التابعة للحوثيين خلال عمليات في البحر الأحمر وفقا لـ “العربية”.

جاء ذلك بعدما أعلن الجيش الأمريكي، مساء الأربعاء، تدمير موقعي قيادة وتحكم للحوثيين في اليمن، في أعقاب سلسلة من الهجمات التي شنتها الجماعة في الأيام الأخيرة ضد سفن تعبر البحر الأحمر وخليج عدن.

بدوره، أدان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون على سفن مدنية، بما في ذلك الهجمات المتعمدة على “ام في توتور” التي غرقت في وقت سابق هذا الأسبوع وعلى “ام في فيربانا”.

واعتبر أن تلك الهجمات تستمر في إعاقة وصول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى اليمنيين، داعياً الجماعة إلى وقفها فوراً وإطلاق سراح جميع المعتقلين، بما في ذلك موظّفو الأمم المتحدة والدبلوماسيون والمنظّمات غير الحكومية الذين احتجزتهم في وقت سابق من هذا الشهر.