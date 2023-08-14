أمريكا.. مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار

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أعلنت الولايات المتحدة الاثنين أنها سترسل مساعدات أمنية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان إن المساعدات تتضمن ذخائر للدفاع الجوي والمدفعية وعتادا مضادا للمدرعات وأجهزة إضافية لدعم جهود إزالة الألغام.

وقال مسؤولان أمريكيان لرويترز الاثنين الماضي إن واشنطن ستبدأ صرف 6.2 مليارات دولار من أرصدة اكتُشفت بعد خطأ محاسبي في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أدى إلى تضخيم قيمة المساعدات الخاصة بأوكرانيا المقدرة بمليارات الدولارات.

وقال البنتاغون في مايو أيار إنه خصص عن طريق الخطأ قيمة أعلى من المسموح له بإرسالها من الأسلحة الأمريكية إلى كييف حين استخدم الموظفون “قيمة الإحلال” بدلا من “قيمة الاستهلاك” لجدولة ذخيرة وصواريخ ومعدات أخرى أرسلت إلى أوكرانيا بمليارات الدولارات.

وتحتاج أوكرانيا أسلحة يمكن شحنها من المخزون الأمريكي في غضون أيام أو أسابيع حتى تتمكن من الاستمرار في صد الغزو الروسي. ويصب الخطأ المحاسبي في مصلحة كييف لأنه يتيح إرسال عتاد أكثر لها.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه المسائي الاثنين “أريد أن أشكر الولايات المتحدة اليوم على الحزمة الجديدة. ذخائر لأنظمة باتريوت وهيمارس وللمدفعية وجافلن وأكثر. تمس الحاجة إلى مثل هذا العتاد”.

وأضاف “سيكون هناك المزيد من العمل في القريب العاجل مع شركائنا من أجل تقوية دفاعاتنا”.

وقال المسؤولان إن البدء في استخدام هذه الأموال المكتشفة مهم لأنها تمثل آخر دفعة من مبلغ أجازه الكونجرس سابقا لسلطة السحب الرئاسي بقيمة 25.5 مليار دولار يمكن للإدارة استخدامه لإرسال أسلحة من المخزونات الأمريكية في حالة الطوارئ.

وأضاف المسؤولان أن واشنطن تعمل حاليا على طلب ميزانية تكميلية لمواصلة مساعدة كييف.

وذكرا أن إعلان الاثنين عن 200 مليون دولار سيكون الشريحة الأولى من سلطة سحب رئاسي أُجيزت سابقا بقيمة 6.2 مليارات دولار.