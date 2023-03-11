أمريكية تدخل التاريخ بقيادتها طائرة تفوق سرعة الصوت وهي حامل

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دخلت طيّارة في سلاح الجو الأمريكي، الرائد لورين أولمي، التاريخ بعد أن أصبحت من أوائل أفراد القوات الجوية، التي قادت طائرة أسرع من الصوت، وهي حامل.

الرائد لورين أولمي، مساعدة مدير العمليات في سرب الأسلحة 77 في قاعدة دايس الجوية بالقرب من أبيلين في تكساس، حلقت بطائرة “B-1 Lancer”، الأسرع من الصوت.

كما أصبح جنين أولمي، واحدًا من أوائل الأطفال في وزارة الدفاع الذين قطعوا 9.2 ساعة على متن طائرة تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وقالت “أولمي”: إنه قرار شخصي اتخذته أنا وزوجي معا، نظرًا لوجود مخاطر على تحليق طائرة “B-1” أثناء الحمل، لكن بعد التشاور مع القوات الجوية والأطباء، شعرنا بالراحة إزاء قيامي بالتحليق في الطائرة لبضعة أسابيع.